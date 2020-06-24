Взрыв в Киеве: какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках

Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен, а люди, которые потеряли родных, получат по 100 тысяч гривен

Столичные власти определили компенсации, которые выделят пострадавшим в результате взрыва в доме на улице Саломеи Крушельницкой. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 24 июня.

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"Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч гривен. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства", – сказал городской глава.

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По поводу жилья для пострадавших Кличко уточнил, что речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, либо о приобретении и передаче квартир киевлянам.

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Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

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Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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