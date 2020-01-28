Взрывоопасная Лысая гора в Киеве: где сейчас там нельзя и можно гулять

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Киевлян просят воздержаться от прогулок по Лысогорскому форту и Лысой горе (ул. Саперно-Слободской). Здесь находят много боеприпасов времен Второй мировой войны, которые могут в любой момент взорваться. Об этом просят в социальных сетях и предупреждают гидов, которые водят туда экскурсии. В объявлениях указано, что работы по проверке территории ведутся с мая 2018 года, но они затягиваются из-за сложного рельефа. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько безопасно там сейчас.

В Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", нас заверили, что работы саперов по проверке Лысогорского форта уже завершены.

"Работы по выявлению и ликвидации взрывоопасных предметов на нашей территории проводились два года. Эти обследования взрывотехники завершили 31 декабря прошлого года. Мы заказывали проверку исключительно по территории Лысогорского форта, а это 118,5 гектара. Наша территория полностью обследована и там безопасно гулять, мы, правда, закрыли туда проезд автотранспорта. Спасатели предоставили нам карту обследованной территории и дают гарантию до 1 метра. Но стоить помнить, что общая площадь регионально-ландшафтного парка Лысая гора, составляет 131 гектар и часть этой территории пока не обследована", – рассказали в музее Киевская крепость.

В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, пояснили, что гулять по территории Лысой горы можно, главное не копать там землю.

"Работы по обследованию Лысой горы проводит государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Да, они там периодически находят взрывоопасные предметы времен войны. В этой местности находились военные склады в период Первой и Второй мировых войн, располагались немецкие и советские военные склады. На территории есть боеприпасы, но они находятся на определенной глубине и взрывотехники их находят и обезвреживают. Они приводят в порядок всю территорию. На тропинках боеприпасы там не валяются и прямой угрозы для людей там нет. Главное, чтобы граждане сами не копали и не ходили туда с миноискателями, как это сейчас модно. Вот как раз такие походы на Лысую гору опасны для жизни", – пояснил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Раее в 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. На место ЧП вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов. Также недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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