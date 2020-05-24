Яркий фонтан на Русановке включат 31 мая: расписание водного шоу со светом и музыкой

В Киеве 31 мая запускают крупнейший светомузыкальный фонтан столицы, который находится в акватории Русановского канала на Левом берегу города.
О грядущем старте световых и музыкальных шоу на воде сообщил депутат Киевсовета Олесь Маляревич, также выложив график работы фонтана в 2020 году. Так, запустить фонтан планировали еще с 1 мая, однако из-за карантина открытие сезона пришлось отложить.
Фонтан будет работать в вечернее время почти каждый день. Любоваться фонтаном можно будет вплоть до конца сезона – 30 сентября.
Как сообщалось, фонтаны уже прошли демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установку и подключение насосного оборудования, диагностику всех систем. Новости "Сегодня" ранее писали, что на Русановском канале киевляне уже заметили один работающий светомузыкальный фонтан из 12, которые там обычно запускают 1 мая.
Напомним, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов.
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