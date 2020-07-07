Ярмарки Киева: где купить недорогие овощи и фрукты

В разных районах города можно будет купить также крупы, но мясо из-за жары продавать нельзя

В Киеве на этой неделе в разных районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, сезонные ярмарки пройдут:

7 июля (вторник) в:

Голосеевском районе – ул. Васильковская, 31/17-33 (в пределах переулков Коломойского и Смольного);

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27.

8 июля (среда) в:

Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44;

Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

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9 июля (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6.

10 июля (пятница) в:

Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44, просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

11 июля (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44.

12 июля (воскресенье) в:

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Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44;

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки пройдут:

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11 июля (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской);

Днепровском районе – б-р И. Шамо, 2-12;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1;

Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака).

12 июля (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).

Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.

Отметим, что ранее жители столицы жаловались на мусор, который оставляют после себя продавцы на ярмарках.

Напомним, что 6 июля в столице ослабили ряд карантинных ограничений.

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