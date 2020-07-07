Ярмарки Киева: где купить недорогие овощи и фрукты

В Киеве на этой неделе в разных районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, сезонные ярмарки пройдут:
7 июля (вторник) в:
- Голосеевском районе – ул. Васильковская, 31/17-33 (в пределах переулков Коломойского и Смольного);
- Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27.
8 июля (среда) в:
- Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44;
- Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
- Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
9 июля (четверг) в:
- Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6.
10 июля (пятница) в:
- Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44, просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
- Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
11 июля (суббота) в:
- Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44.
12 июля (воскресенье) в:
- Голосеевском районе – ул. Академика Заболотного, 20-А-44;
- Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Традиционные ярмарки пройдут:
11 июля (суббота) в:
- Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской);
- Днепровском районе – б-р И. Шамо, 2-12;
- Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
- Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
- Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1;
- Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака).
12 июля (воскресенье) в:
- Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).
Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.
Отметим, что ранее жители столицы жаловались на мусор, который оставляют после себя продавцы на ярмарках.
Напомним, что 6 июля в столице ослабили ряд карантинных ограничений.
Также смотрите, безопасно ли на карантине посещать рестораны:
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