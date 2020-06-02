Ярмарки после карантина: где в Киеве купить дешевые продукты

В столице пройдут сезонные и традиционные сельскохозяйственные ярмарки

В Киеве возвращаются к практике проведения продуктовых ярмарок после того, как им разрешили работу с 25 мая.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), на этой неделе в столице пройдут сезонные и традиционные ярмарки.

Сезонные ярмарки

3 июня (среда) в:

Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

Реклама

4 июня (четверг) в:

Голосеевском районе -ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;

Печерском районе – ул. Московская, 31/33;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

Читайте также: В Киеве после ослабления карантина выявили почти 30 новых случаев COVID-19

5 июня (пятница) 2020 в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

7 июня (воскресенье) 2020 в:

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки

Реклама В тренде "Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

6 июня (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской)

Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Катерины Билокур;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1.

Читайте также: Адаптивный карантин в Украине: что с ним не так

7 июня (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковском районе – ул.Татарская, 32-38.

Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.

Реклама

Напомним, что с 1 июня в столице начался новый этап ослабления карантина: открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не был готов к очередному ослаблению карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице открываются ТРЦ:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама