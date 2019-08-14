Ярмарки с недорогими продуктами в Киеве: где будут проходить торги на этой неделе

На этой неделе пройдут как сезонные, так и традиционные ярмарки

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на этой неделе продолжаются сезонные ярмарки, на которых можно купить недорогие овощи и фрукты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ярмарки состоятся:

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14 августа (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28 и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

15 августа (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12 А;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

16 августа (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Деревлянская, 16-20.

17 августа (суббота):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").

18 августа (воскресенье):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Также, кроме сезонных ярмарок, пройдут и традиционные на выходных.

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17 августа (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного)

в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

в Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

18 августа (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

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