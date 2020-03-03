Ярмарки с недорогими продуктами в Киеве: расписание на 3-8 марта

Продукты от фермеров будут стоить чуть дешевле, чем на рынках

В столице в первую неделю марта проходят традиционные сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает КГГА. На торгах, которые проходят во всех районах города, можно купить продукты от фермерских хозяйств по ценам, которые не превышают рыночных.

Расписание продуктовых ярмарок:

3 марта (вторник):

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

4 марта (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

5 марта (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

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в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

6 марта (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе – пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

7 марта (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

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в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);

в Днепровский район – ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный")

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенский район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А).

8 марта (воскресенье) в:

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, летом 2019-го журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках. Кроме того, горожане жаловались на уличных торговцев, продающих продукты на Григоренко, 24. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Ранее мы сообщали о том, что на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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