Ярмарки в Киеве: где 17-20 октября будут продавать недорогие продукты

Продукты с фермерских хозяйств будут стоить дешевле, чем на рынках города

/ Фото: Богдан Россинский

В столице состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает КГГА. На этой неделе они традиционно проходят во всех районах города.

Расписание продуктовых ярмарок

17 октября (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и, с другой стороны, от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

18 октября (пятница):

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в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до ст. м. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и, с другой стороны, от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова)

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

19 октября (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"); ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и, с другой стороны, от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и Теодора Драйзера)

в Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерский район – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;

в Соломенском район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

20 октября (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и, с другой стороны, от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т")

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом побила рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

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