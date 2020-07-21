Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктами

В условиях карантина ярмарки следует посещать в масках и соблюдать социальную дистанцию

В Киеве на этой неделе традиционно пройдут продуктовые ярмарки, на которых можно будет купить овощи, фрукты и крупы.

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В Киевской городской государственной администрации опубликовали адреса проведения ярмарок:

21 июля (вторник) в:

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

22 июля (среда) в:

Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

23 июля (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

24 июля (пятница) в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)

Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

26 июля (воскресенье) в:

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

Также в субботу, 25 июля, ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах просп. Владимира Маяковского и ул. Николая Закревского)

Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1;

Соломенский район – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомир Гузар, 28 и ул. Чумака)

Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

В воскресенье, 26 июля, в:

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Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, что ранее жители столицы жаловались на мусор, который оставляют после себя продавцы на ярмарках.

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