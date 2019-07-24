Ярмарки в Киеве: где купить недорогие летние овощи и фрукты

Во всех районах столицы ярмарки продлятся до конца недели

Фото: Pixabay

В Киеве до 28 июля пройдут сезонные и традиционные продуктовые ярмарки во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сезонные ярмарки пройдут:

25 июля (четверг)

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

26 июля (пятница)

в Голосеевском районе – порсп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2 А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской).

27 июля (суббота)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").

28 июля (воскресенье)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки пройдут:

27 июля (суббота)

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (возле почтамта "Левобережный");

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 июля (воскресенье)

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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