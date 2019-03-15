Ярмарки в Киеве: где купить недорогие продукты 15-17 марта

Продукты будут продаваться по ценам ниже, чем на рынках столицы

Фото: Богдан Россинский

Ярмарки в Киеве: где купить недорогие продукты 15-17 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg 2019-03-15T07:12:00+02:00 Другие новости Продукты будут продаваться по ценам ниже, чем на рынках столицы

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

15 марта (пятница)

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, пер. Виноградный, 4-6

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера)

16 марта (суббота)

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого, пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки")

в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)

в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка), ул. Светлицкого, 33

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7

в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липкивского и Богдановского)

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Салютная, 9-21

17 марта (воскресенье)

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63)

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33

в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина)

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Татарская, 32-38.

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Тем временем, украинцев призывают быть внимательными: на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты.

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