Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие продукты

Вчера, 19:31

Цены на уличных торгах будут ниже, чем на городских рынках

Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие продукты
Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

28 ноября (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31, ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

29 ноября (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный Хутор" до остановки автобусов №51 и 63), просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 2;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

30 ноября (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31, ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
  • в Подольском районе – ул. Полковая, 78, ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Николая Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

1 декабря (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)
  • в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.
  • в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
  • в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака)
  • в Шевченковском районе – ул. Подвойского, 2-12.

2 декабря (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный Хутор" до остановки автобусов №51 и 63), просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.
  • в Святошинском районе – просп. Академика Вернадского, 79;
  • в Соломенском районе – ул. Федора Эрнста, 14-А;
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, власти планируют усовершенствовать проведение в Киеве популярных сельхозярмарок, где продукты должны продавать по сниженным ценам. "Сегодня" выяснила, кто проверяет там продукты и как наказывают недобросовестных продавцов, которые продают товары по завышенным ценам.
продукты, Киев, ярмарки, мясо, овощи
Источник:

"Сегодня"

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