Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие продукты

Традиционные торги пройдут во всех районах столицы

Фото: Богдан Россинский

Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg 2019-03-19T19:21:10+02:00 Другие новости Традиционные торги пройдут во всех районах столицы

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

20 марта (среда)

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20; ул. Петра Вершигоры, 1

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А

21 марта (четверг)

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63)

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А; ул. Багговутовская, 1; просп. Победы, 50

22 марта (пятница)

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина

в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Полковая, 78

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16

в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Николая Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; Лукьяновская площадь, 1-А; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера)

23 марта (суббота)

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;

в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17, Лукьяновская площадь, 1-А; ул. Салютная, 9-21.

24 марта (воскресенье)

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38, Лукьяновская площадь, 1-А.

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Тем временем, украинцев призывают быть внимательными: на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты.

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