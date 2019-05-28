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Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие продукты

28 мая, 18:28

Продукты будут продавать во всех районах города

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На этой неделе в Киеве пройдут традиционные и сезонные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить недорогие продукты. В КГГА назвали адреса, по которым пройдут торги.

29 мая (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской) ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

30 мая (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича) ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

31 мая (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Полковая, 72;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

1 июня (суббота):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

2 июня (воскресенье):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Напомним, что продукты питания и безалкогольные напитки в апреле 2019 года подорожали в Украине на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Рост цен на безалкогольные напитки составил 5,2%, а на продукты – 7,7%.

При этом в апреле 2019 года рост потребительских цен в Украине составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Овощи "борщевого набора" в Украине уже бьют ценовые рекорды. "Сегодня" узнавали, сколько сейчас просят за капусту, свеклу и лук:


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Тег продукты, Киев, КГГА, ярмарки

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