Ярмарки в Киеве: где на этой неделе продают недорогие продукты

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

7 ноября (среда)

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20; ул. Петра Вершигоры, 1;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

8 ноября (четверг)

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

9 ноября (пятница)

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

10 ноября (суббота)

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)

в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (возле почтамта "Левобережный");

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7

в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака)

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

11 ноября (воскресенье)

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Святошинском районе – просп. Академика Вернадского, 79;

в Соломенском районе – ул. Федора Эрнста, 14-А;

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, власти планируют усовершенствовать проведение в Киеве популярных сельхозярмарок, где продукты должны продавать по сниженным ценам. "Сегодня" выяснила, кто проверяет там продукты и как наказывают недобросовестных продавцов, которые продают товары по завышенным ценам.