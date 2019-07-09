Ярмарки в Киеве: где с 9 по 14 июля можно будет купить недорогие продукты

Овощи, фрукты и мясо будут дешевле, чем на рынках

Меню. Семья из двух человек тратит 850 грн в месяц на мясо. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на этой неделе во всех районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить недорогие продукты.

Ярмарки 9 июля (вторник):

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки.

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

Ярмарки 10 июля (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки.

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

Ярмарки 11 июля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

Ярмарки 12 июля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки, ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской).

Ярмарки 13 июля (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки, ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака).

Ярмарки 14 июля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая – от дома №2 до №28, и с другой стороны, от дома №5 до заправки

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры до 28-30 грн за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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