Ярмарки вернулись: где в Киеве в ближайшие дни можно купить недорогие продукты

Продукты обещают по ценам, ниже рыночных

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ярмарки вернулись: где в Киеве в ближайшие дни можно купить недорогие продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1e6/f25/5c51e6f25fa15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1e6/f25/5c51e6f25fa15.jpg 2019-02-15T12:59:00+02:00 Другие новости Продукты обещают по ценам, ниже рыночных

В Киеве с потеплением возобновили традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

15 февраля (пятница):

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, пер. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванскои и Уманской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

16 февраля (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка); ул. Светлицкого, 33;

в Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7

в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17, Лукьяновская площадь, 1-А.

17 февраля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Святошинском районе – ул. Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38, Лукьяновская площадь, 1-А.

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

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