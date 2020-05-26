Ярмарки возвращаются: где на этой неделе будут продавать продукты

В столице восстанавливают работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.
Традиционно, они пройдут на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города, со вторника до пятницы. Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.
Так, ярмарки состоятся:
26 мая (вторник):
- в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,
- в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
27 мая (среда):
- в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
- в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
28 мая (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.
29 мая (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)
- в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
30 мая (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
- в Деснянском районе – ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)
- в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный");
- в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
31 мая (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
- в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Напомним, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая.
Ранее с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны пока останутся закрытыми.
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