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Ярмарки возвращаются: где на этой неделе будут продавать продукты

26 мая, 12:27

Мила Князьская-Ханова

Продукты в жилых районах будут продаваться со вторника по воскресенье

В столице восстанавливают работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.

Традиционно, они пройдут на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города, со вторника до пятницы. Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.

Так, ярмарки состоятся:

26 мая (вторник):

  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

27 мая (среда):

  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

28 мая (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

29 мая (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

30 мая (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Деснянском районе – ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)
  • в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный");
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

31 мая (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
  • в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

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Напомним, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая.

Ранее с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны пока останутся закрытыми.

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продукты Киев расписание ярмарки

Источник: Сегодня

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