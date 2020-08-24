Ярославскую улицу перекроют из-за Ван Дамма

Съемки фильма будут проходить с 5 утра и до 9 вечера

После того, как 24 августа ряд центральных улиц перекрыли для празднования Дня Независимости, во вторник, 25 августа, с 05:00 до 21:00 будет перекрыто движение по улице Ярославской. Как говорится в распоряжении КГГА № 1168, в это время на Ярославской – в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской, будут проходить съемки художественного фильма.

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Напомним, что в Киеве проходят съемки художественного фильма "The Last Mercenary" с известным актером боевиков Жаном-Клодом Ван Даммом. Это первый фильм, который снимает на территории Украины известный стриминговый сервис Netflix.

Согласно распоряжению КГГА, съемки художественного фильма продлятся в столице до 26 сентября. Съемочный процесс стартовал в Киеве 10 августа и начиная со среды, 12 августа, ради съемок регулярно перекрывалось движение по ряду центральных улиц столицы.

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Напомним, что ранее бельгийский актер уже приезжал в Украину: в Киеве он пил водку бокалами и кричал "Будьмо!".

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с голливудским актером Томом Крузом.

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