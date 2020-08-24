Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Ярославскую улицу перекроют из-за Ван Дамма

24 августа, 13:04

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Съемки фильма будут проходить с 5 утра и до 9 вечера

После того, как 24 августа ряд центральных улиц перекрыли для празднования Дня Независимости, во вторник, 25 августа, с 05:00 до 21:00 будет перекрыто движение по улице Ярославской. Как говорится в распоряжении КГГА № 1168, в это время на Ярославской – в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской, будут проходить съемки художественного фильма.

Реклама

Напомним, что в Киеве проходят съемки художественного фильма "The Last Mercenary" с известным актером боевиков Жаном-Клодом Ван Даммом. Это первый фильм, который снимает на территории Украины известный стриминговый сервис Netflix.

Согласно распоряжению КГГА, съемки художественного фильма продлятся в столице до 26 сентября. Съемочный процесс стартовал в Киеве 10 августа и начиная со среды, 12 августа, ради съемок регулярно перекрывалось движение по ряду центральных улиц столицы.

В тренде
В Киеве подняли самый большой флаг Украины (видео)

Напомним, что ранее бельгийский актер уже приезжал в Украину: в Киеве он пил водку бокалами и кричал "Будьмо!".

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с голливудским актером Томом Крузом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КГГА съемки Ван Дамм перекрытие движения Netflix
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ритейл по-киевски: как
Ритейл по-киевски: как "АТБ" меняет украинскую торговлюДругие новости
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить пары
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить парыДругие новости
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)Другие новости
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспортТранспорт
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасности
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять