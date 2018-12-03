Юбилей старейшего рынка: где покупают продукты знаменитые актеры и певцы

В субботу один из самых старых столичных рынков, Владимирский, отпраздновал свой 130-летний юбилей. По этому случаю руководство Владимирского устроило праздник для посетителей – а ежедневно рынок посещают 10 тысяч человек! – и его работников с музыкой и 50-килограммовым тортом. Торт оказался сладкой копией здания рынка, его разрезали и по кусочку раздали всем желающим.

В стиле модерн. Появился Владимирский рынок в 1888 году. Изначально он находился на месте нынешнего Дворца "Украина", рядом с Владимирской церковью, от которой и получил название. На улицу Антоновича базар переехал уже в советское время. Крытое здание рынка построили в 1968 году в стиле советского модерна. Тогда тут активно торговали молочкой, медом, птицей, крольчатиной, фруктами и овощами, которые продавцы привозили с приусадебных участков. Однако самой большой популярностью пользовались прилавки с мясом и салом, за которым выстраивались огромные очереди.



















фото: Александр Яремчук

Сало на экспорт. Торговцы с ностальгией вспоминают, как 30 лет назад на рынке буквально яблоку негде было упасть от наплыва покупателей.

"В начале девяностых на рынке было сто прилавков, где торговали мясом. Даже приходилось доставлять прилавки на улице. Тогда за пару часов я могла продать целого поросенка", – вспоминает Валентина, торгующая свининой и салом на Владимирском уже 30 лет.

Женщина пришла сюда, когда ей было двадцать, и с того времени не променяла его на другой.

"На Бессарабском рынке я поторговала пару дней. Сидишь целый день, а покупателей нет. Кто-то из продавцов газету читает, а кто-то вообще спит. Вдруг раздается скрип входной двери – и заходит покупатель. Все продавцы сразу вскакивают, как по команде, и давай кричать, покупателя к себе зазывать... Тогда я поняла, что это совсем не мой метод. На Владимирском такого никогда не было", – рассказывает Валентина.

Есть у Владимирского и свои знаменитые покупатели. За продуктами сюда приходит чуть ли не весь актерский состав "95-го квартала", певцы – Павел Зибров, Ирина Билык, супруги Билоножко... А здешнее сало, как заверяют продавцы, славится далеко за пределами Украины.

"Покупают и везут его в Израиль, США. Однажды "на экспорт" в Грецию у меня 20 килограммов сала купили", – вспоминает Валентина.

Школа для торговцев. В планах руководства рынка – модернизировать торговлю на Владимирском и открыть тут бесплатную школу для предпринимателей, которую могли бы посещать продавцы. Как объясняет один из инициаторов школы Константин Галюк, на занятиях продавцов будут учить популяризировать свою продукцию при помощи интернета и соцсетей.

"Чтобы покупатели могли ознакомиться с ассортиментом продуктов, что называется, не выходя из дома или даже заказать доставку покупок по адресу", – говорит Галюк.

Запустить школу планируют уже в декабре.

Ранее также мы сообщали, что на рынке "Столичный" установят терминалы для безналичных расчетов. "Ощадбанк" планирует открыть на рынке круглосуточное банковское отделение.