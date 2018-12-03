За блогера Барабошко внесли залог в три миллиона гривен

За блогера Александра Барабошко друзья внесли залог в три миллиона гривен. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, передают "Украинские новости".

"По моей информации, залог внесли, но он еще не вышел из СИЗО, поскольку это сложная процедура", – рассказал адвокат.

Он добавил, что залог "собирали по копеечке" и вносили друзья блогера.

Напомним, блогер Александр Барабошко и политтехнолог Владимир Петров стали фигурантами скандала, который связан со студенткой Натальей Бурейко и ее обвинениями в адрес замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко. 30 ноября суд в Киеве на два месяца – до 29 января – арестовал блогера Барабошко. Была назначена сумма залога в три миллиона гривен.

Как известно, 7 ноября студентка Бурейко обвинила Варченко в домогательствах. Позже она написала заявление в прокуратуру и оставила его в ящике для обращений граждан. По данному факту прокуратура Киева открыла уголовное производство.

Варченко заявлял, что на его семью началась информационная атака и что хакеры создали поддельный аккаунт с его фото. Его жена, замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко, предположила, что истинной целью провокаторов является она.