За девять месяцев не отреставрировали памятник на могиле Леси Украинки

Сегодня, 10:32

Вандалы украли бронзовые украшения еще зимой

За девять месяцев не отреставрировали памятник на могиле Леси Украинки
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киеве девять месяцев назад вандалы повредили памятник поэтессе Лесе Украинке, который стоит на ее могиле на Байковом кладбище. И за девять месяцев власти города так и не восстановили его. Об этом сообщил журналист "Сегодня" Александр Марущак.

Как ранее мы сообщали, вандалы сняли бронзовые украшения с памятника на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в феврале 2018 года. С тех пор ничего не изменилось.

"Памятник Лесе Украинке стоит ограбленный на Байковом кладбище с февраля этого года... Краснеют только искусственные цветы, а не чиновники, которые должны найти и наказать воров, или воспроизвести искореженный памятник", – подчеркнул Марущак.

Ранее о пропаже бронзовых элементов с могилы Леси Украинки сообщали уже неоднократно. В последний раз – в апреле 2017 года.

фото: Александр Марущак

Напомним, вандалы несколько месяцев терроризируют популярный парк Киева. Жители стали называть парк Шевченко "адским местом", так как неизвестные регулярно ломают буквы в англоязычной надписи на входе в парк со стороны улицы Льва Толстого.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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