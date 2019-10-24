Каштановая лихорадка: за неделю киевляне сдали на переработку более 30 тонн плодов

/ Фото: Александр Марущак

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Сбор каштанов в этом году неожиданно продлился всего одну неделю, чем очень расстроил желающих сдать их на переработку. Акцию по сбору плодов огласили 21 сентября и закрыли спустя 7 дней – 28 сентября. Напомним, что каштаны принимали от горожан за деньги – 2 гривни за килограмм.

"Сегодня" выяснили, почему так мало длился срок приема плодов от горожан, ведь в прошлом году акция длилась несколько недель.

"Уважаемые клиенты, спасибо, что присоединились к сбору плодов каштанов. Их прием на переработку остановлен с 28 сентября", – огласили на своей страничке в социальных сетях "Киевгорвторресурсы".

Многие горожане расстроились такой новости.

"У нас в детском садике акция – дети с родителями собирают каштаны, чтобы принять участие, а тут "остановлено", – написала Анастасия Рябоконь.

Например, в парке имени Шевченко очень много каштанов валяются на аллеях и под лавочками. Дворники их собирают и просто выбрасывают в мусор.

"И куда же нам деть наши каштаны, которые уже были собраны?", – спрашивает киевлянка Ирина.

Некоторые пользователи соцсетей пишут, что каштаны еще не успели созреть, а их прием уже остановили. Также сообщают, что некоторые граждане обрывали крупные ветки деревьев, чтобы побольше насобирать каштанов, когда их еще принимали. Киевляне даже выступают за то, чтобы каштаны собирали коммунальщики, а не жители, которые хотят на этом заработать.

"Увы, акция по сбору каштанов продлилась всего неделю. Киевляне принесли их более 30 тонн (в прошлом году – более 40 тонн). Мероприятие продолжалось недолго. Это связано с ограниченностью рынка и мощностей тех, кто перерабатывает, а также запроса конечного покупателя на сухой продукт. Традиционно каштаны приносили массово школьники, хотя конкурса мы не оглашали. Пришлось долго объяснять людям, которые приносили каштаны, что их уже не принимают", – рассказал "Сегодня" Сергей Волков, глава общественной организации "Друге життя", которая инициировала сбор каштанов совместно с "Киевгорвторресурсы".

Напомним, собранные киевлянами каштаны пустят на переработку. Из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность.

Также мы сообщали, что в Киеве внезапно зацвели каштаны на столичном Виноградаре.

Как украинцы зарабатывают на каштанах и орехах, смотрите в сюжете:

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