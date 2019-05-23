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За три дня до открытия: как выглядит мост со стеклянным полом в центре Киева

23 мая, 17:07

На мосту только начали обустраивать велодорожку

Фото: facebook.com/pishovelomist
Фото: facebook.com/pishovelomist.

В Киеве завершают строительство грандиозного пешеходно-велосипедного моста, открытие которого запланировано уже через три дня – 26 мая.

Так, в сети на странице переправы появились фото, как выглядит мост за считанные дни до старта эксплуатации.

В частности, строители завершают укладывать специальное покрытие, которое не боится перепадов температуры и большого количества влаги. Монтируют последние перила и стеклянные панели над ними, которые установили для предотвращения ЧП. А вот огромные опоры моста окрасили в белый цвет и закрыли металлическими панелями, которые отражают городские пейзажи. Под центральной смотровой площадкой на Владимирском спуске мост держит два вантовых троса.

У смотровой площадки уже монтируют красивые гранитные ступени к Крещатому парку. Правда, склоны под аркой Дружбы Народов еще не готовы – они накрыты черным брезентом, возможно, их выстелят рулонами газона, как это сделали на отдельных участках Владимирской горки. Строители еще не завершили монтаж освещения на пешеходной переправе, но заделы под них уже сделали – по две гранитные тумбы у входа на мост со стороны Владимирской горки и Крещатого парка. 

К слову, большое количество рабочих занято на работах по реконструкции смотровой площадки в Крещатом парке. Они убрали старые гранитные плиты под аркой Дружбы Народов и заменили их современной плиткой. А деревянные настилы для отдыха в парке заменили на новые, более прочные и эстетически привлекательнее.

Напомним, недавно в Киеве показали стеклянный пол будущей переправы. Он будет выполнен в виде нескольких вставок на трех смотровых площадках моста. Сверхпрочное стекло изготовили в Украине – его прочность не так давно проверял Виталий Кличко.


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Тег Киев, мост, Владимирская горка

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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