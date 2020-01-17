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Забрать авто на штрафплощадку – дело одной минуты: в Киеве появились новые эвакуаторы

17 января, 18:24

Власти столицы продолжают борьбу с парковкой в неустановленных местах

В Киеве начали работу новые турецкие эвакуаторы. Они могут забрать авто всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах. Ведь в столице продолжают активно бороться с нарушителями правил дорожного движения. Новости "Сегодня" вместе с инспектором пошли в рейд по столичным улицам.

Останавливаемся у пешеходного перехода.

"Мы опираемся на статью 265/4 кодекса Украины о нарушении. То есть мы по данной статье, согласно действующему законодательству, имеем право на эвакуауцию транспортных средств существенно, которые препятствуют дорожному движению и движению пешеходов".

Инспектор фиксирует нарушения на камеру и вызывает эвакуатор. Далее заполняет специальный акт – это обязательная процедура:

"Указываем дату, место расположения, осматриваем автомобиль на имеющиеся повреждения".

А вот и новейший чудо эвакуатор. В столице таких пока два. За считанные секунды под колесами машины нарушителя появляются специальные щупы. Минута и авто уже двигается в сторону штраф-площадки.

"За день у нас эвакуируются порядка 100 автомобилей, даже больше", – отмечает инспектор.

В Киевтранспарксервисе убеждены: потеря времени на возвращение авто и стоимость услуги заставят столичных водителей соблюдать правила.

Евгений, главный инспектор по парковке:

"Оплачивается 3 квитанции. Это сам эвакуатор – 1270 гривен, постановление – 255 гривен и время пребывания автомобиля на штраф-площадке – 144 гривны".

Одних эвакуаторов для решения вопроса – недостаточно, утверждает урбанист Владислав Самойленко. Ведь в центре не хватает даже платных парковок:

"Многоуровневые паркинги нужно строить на окраинах города. Это выгодно и местным жителям, потому что им также где нужно оставлять автомобиль, и тем кто приезжает днем на работу".

Не менее важная проблема – доступность общественного транспорта, уверен эксперт:

"Нужно создавать альтернативу, качественную. То есть, это должен быть общественный транспорт. К сожалению, у нас с общественным транспортом пока есть определенные трудности, его развивают".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз, а эвакуаторов станет больше. Власти планируют создать целую армию из сотни эвакуаторов и инспекторов по паркованию.

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Источник: Сегодня

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