Зачистка от коронавируса: кто и как убирает дома и офисы Киева, где были инфицированные (фото)

В Киеве продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. За три последних дня его подтвердили еще у 339 киевлян. Сайт "Сегодня" узнавал, как в городе проводится дезинфекция в местах, где проживали или работали инфицированные горожане.

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Как пояснили нам в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, информацию об объектах, на которых нужно провести дезинфекцию, определяет Киевский городской лабораторный центр и предоставляет в штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданный при указанном управлении. В свою очередь штаб доводит информацию до спасателей Киевской службы спасения (КАСС) и ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Они выезжают на обработку по указанным адресам.

"Сотрудники Киевской службы спасения выполняют работы по дезинфекции помещений с самого начала вспышки коронавируса. Санобработка проводится по всем адресам, которые к нам поступают. Обработка помещений выполняется гипохлоритом натрия, который сотрудники службы получают в "Киевводоканале". Делается специальный концентрат и при помощи опрыскивателя обрабатываются все помещения и поверхности, где пребывали инфицированные", – поясняет сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Гипохлорит натрия – раствор, который обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Он предназначен для очистки и дезинфекции поверхностей и материалов.

Как бактерицидное и стерилизационное средство гипохлорит натрия применяется в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

"Дезинфекцию спасатели проводят в специальных защитных костюмах. Такие работы выполнялись в общежитиях, офисах, жилых домах, торговых центрах и на рынках. За четыре месяца сотрудники Киевской службы спасения выполнили уже 434 выезда на обработку помещений", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук.

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Как пояснили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, в первую очередь, проводится обязательная заключительная дезинфекция в местах, где жили инфицированные люди. Например, после их госпитализации или переезда на другое место жительства. Обрабатывается вся квартира, общий коридор, лифт и парадное. Проводится дезинфекция и по месту работы заболевшего. Офис или кабинет обрабатывается, как только стало известно, что человек заболел и не вышел на работу.

"Заключительная дезинфекция проводится силами ЖЭКов и обслуживающих компаний. Помещения обрабатываются раствором гипохлорита натрия. В больших организованных коллективах – школах, детских садиках, офисах и на рынках дезинфекция проводится силами Киевской службы спасения", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, также проводится текущая дезинфекция.

"Она выполняется на разных объектах – рестораны, кафе, офисы. Ее нужно делать по графику – один раз через каждые три часа. Текущую дезинфекцию необходимо проводить и в очаге заболевания. Людям выдается специальная инструкция, где указано, как ее проводить и какими препаратами", – добавляет глава Госпродпотребслужбы Киева.

По словам Олега Рубана, были случаи, когда на объектах проводилась повторная дезинфекция.

"Чтобы не допустить распространения инфекции – такие работы проводились повторно. И таких случаев было достаточно много", – говорит Рубан.

Помимо этого, в жилых домах столицы проводится санитарная уборка и дезинфекция мест общего пользования. Как отмечают в руководящих компаниях, их сотрудники, кроме дезинфекции стен, пола и лестничных клеток, проводят обработку предметов общего пользования жильцов дома: перила, дверные ручки, лифтовые кабины и кнопки, почтовые ящики, домофоны.

Напомним, что с 17 июля в Киевской области ужесточили карантин.

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Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 57 тысяч.

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