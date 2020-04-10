Задыхающийся от гари Киев накроют дожди и сильные заморозки

Утром 10 апреля в столице и пригороде снова слышен запах гари, наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха

В Киеве в пятницу, 10 апреля, синоптики прогнозируют дождливую погоду. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

Погода испортится также и по всей Киевской области. Вместе с тем, в Мироновке, Белой Церкви, Фастове и Тетереве днем обещают +12...+14 градусов.

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Кроме этого, по Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-2 (I уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0...-2 (II уровень опасности – оранжевый).

По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 (I уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0...-5 (II уровень опасности – оранжевый).

Отметим, что утром 10 апреля в столице и пригороде снова слышен запах гари, наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха во многих районах.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Троещине зафиксировано 208 пунктов, на Соцгородке – 200, на Осокорках – 191, на харьковском массиве – 184, на Позняках – 175, на Лукьяновке – 192, на Политехе – 156, на Соломенке – 158, на Теремках – 171, на Воскресенке – 165, на Оболони – 161.

Напомним, что в Киевской области продолжаются пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, также много пожаров и в пригороде столицы.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о крупном пожаре на улице Бориспольской в Киеве.

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