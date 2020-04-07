Загрязнение воздуха в Киеве местами превышает норму в 5 раз: где опасно дышать

Превышение норм фиксируют почти на всех контрольных точках в городе

В Киеве с 31 марта по 6 апреля в воздухе фиксировалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций. По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, превышение вредных веществ составляло от 1,6 до 5,6 раз выше нормы.

Так, наибольшая концентрация загрязнения была замечена:

взвешенных веществ – в 1,0-1,6 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Каунасской;

диоксида серы – в 2,1-2,7 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы (возле метро Святошин), улицах Семена Скляренко и Александра Довженко; в 1,4-1,9 раза – на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадок обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал нормы;

диоксида азота – в 4,9-5,6 раза на проспекте Победы, улицах Инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях; в 3,2-3,9 раза – на улице Каунасской и Оболонском проспекте; в 2,4-2,9 раза – на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

формальдегида – в 3,0-3,1 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко, бульваре Вацлава Гавела; в 1,1-2,9 раза – на всех постах города.

Всего на 12 стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 31 марта по 6 апреля было проанализировано 1166 проб воздуха. Наблюдения на других четырех постах не проводили из-за карантина.

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В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы несколько повысился. Наиболее заметно это было 4 и 6 апреля. При этом, уровень оксида углерода и взвешенных веществ – не изменился.

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Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере, отметили в геофизической обсерватории.

Напомним, в Киеве на фоне масштабных пожаров в Чернобыльской зоне уже несколько дней наблюдается дымка. Спасатели сообщают, что ситуация разрешится через несколько дней, однако на данный момент в нескольких районах города очень загрязнен воздух.

Видео: ГСЧС

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