Загрязнение воздуха в Киеве: в ГСЧС ожидают улучшения ситуации в конце месяца

Спасатели перечислили условия, которые способствуют скоплению вредных веществ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Ситуация с загрязненным воздухом в Киеве улучшится в последние дни июня. Такой прогноз сделали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"Начиная с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника растет, что говорит о преимущественном влиянии автотранспорта", – заявили в пресс-службе.

В частности, накоплению вредных веществ способствуют, в частности, погодные условия, которые в последнее время наблюдаются в столице.

"Сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в надземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями", – объяснили в ГСЧС.

При этом спасатели отметили, что до 25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 23 июня по всей территории страны, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уйдет после 25 июня. Позднее в Укргидрометцентре уточнили, когда стоит ждать снижения температурного режима.

На 23 июня, синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в большинстве областей, лишь на западе страны ожидаются грозовые дожди. Но в Киевской области синоптики обещают осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра.

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