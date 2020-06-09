Захват проспекта Курбаса: стало известно, когда демонтируют скандальную конструкцию

В Киеве вспыхнул скандал из-за захвата проезжей части проспекта Леся Курбаса. Здесь уже несколько лет пытаются построить торговый центр прямо на транспортной развязке рядом с Кольцевой дорогой. Из-за этого сюда уже третий год не ходят трамваи маршрута №3.

Пользователи социальных сетей пишут, что на проспекте Леся Курбаса застройщик захватил одну из полос для проезда транспорта. Сейчас строительные конструкции "залезли" на проспект, сузив его с трех до двух полос. Все это происходит на стратегически важном въезде в Киев со стороны Софиевской Борщаговки. Еще в одном месте проезжая часть из-за стройки сужена до 1 полосы, что создает в этом районе регулярные транспортные заторы.

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Как сообщили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", дорожные службы района заметили вопиющее нарушение еще задолго до того, как проблему начали обсуждать жители города в социальных сетях.

"Сотрудники Святошинского дорожно-эксплуатационного управления уже несколько раз обращались с письмами в полицию и прокуратуру по поводу захвата строителями полосы для проезда транспорта на проспекте Леся Курбаса. Мы сделали все, чтобы обратить внимание на это нарушение. На прошлой неделе все собранные материалы были направлены правоохранителям и в контролирующие органы повторно. А именно: в государственную строительную инспекцию, прокуратуру, полицию", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Там также отметили, что сегодня в Святошинской РГА прошло большое совещание по этому поводу.

"На совещании присутствовали представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Святошинского ДЭУ, ГАСИ, а также представители застройщика. Последние обязались демонтировать конструкцию над проезжей частью проспекта Курбаса до конца июня, а также отремонтировать дорожное полотно", – отметили в "Киевавтодоре".

Ранее Виталий Кличко опубликовал видео со строек Подольско-Воскресенского моста и Борщаговского путепровода. А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела со столичными мостами и проверить их состояние. Что они там увидели – смотрите в нашем сюжете:

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