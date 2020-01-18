Заменитель проруби: как в Киеве делают крещенские купели – фото и видео

В Киеве 19 января будут отмечать праздник Крещения. В городе подготовили несколько мест, где можно будет окунуться в холодную воду под присмотром медиков и спасателей. По традициям, в этот день ныряют в ледяную прорубь. Ее вырезают в замерзших реках и озерах в форме креста, к которым, для удобства, делают деревянный или соломенный настил.

Однако, из-за аномально теплой зимы водоемы в Киеве не замерзли, но организаторы празднования нашли оригинальное решение. Так, на одном из озер на Оболони установили небольшой "причал". В нем и вырезали крест, в который можно будет нырнуть.

Фото: facebook.com/pochaina.river

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Местные жители купель одобрили и завтра многие из них придут на набережную, чтобы отметить праздник.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 19 января, наступит православный праздник Крещения, завершающий сезон новогодних и рождественских праздников. Считается, что именно в этот день вода обладает особенными свойствами – смывает все плохое и исцеляет. Так что в ледяную воду окунаются даже те, кто "моржом" не является.

В 2020 году в Киеве для проведения этого ритуала подготовили несколько мест, где можно будет окунуться с минимальным риском и под присмотром спасателей, которые будут дежурить с семи утра до восьми часов вечера. Также неподалеку будут организованы медпункты.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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