Заморозки отступили: синоптики порадовали киевлян прогнозом погоды

Во вторник в столице будет солнечная и сухая погода, днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве во вторник, 24 сентября, после ночных заморозок днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода будет солнечной и сухой. Такой же прогноз синоптики дают и по всей области, но в Чернобыле и Барышевке днем температура будет в пределах +11...+13 градусов.

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При этом, согласно прогнозу, ночных заморозков в столице и области на этой неделе больше не будет.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние месяцы. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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