Заплывы через Днепр и драки с полицейскими: киевляне массово нарушают карантин (видео)

Люди пытаются прорваться к тренажерным площадкам и в парковые зоны

В связи с введением новых ограничений в Киеве ощутимо увеличилось количество полицейских патрулей. Напомним, штраф за нарушение установленных правил карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Пугают ли нарушителей такие суммы и много ли в столице, тех кому не сидится дома?

В первые дни новых требований карантина в Киеве малолюдно, но кое-где в парках все же гуляют. Но уже через 15 минут всех разгоняют полицейские. Правоохранители подстерегают в общественных местах, видели мы их и на входе в торговые центры:

"Смотрим, чтобы не нарушали. Более двух людей, чтобы не собирались, кроме служебной необходимости. И чтоб все находились в масках в отведенных местах".

Огородили полицейские и киевский Гидропарк, где расположена легендарная тренировочная площадка. Еще неделю назад там одновременно занималось четыре десятка спортсменов. Сейчас туда не пускают. В первые дни туда пытались прорваться боем. Один мужчина, который не смог попасть к тренажерам по твердой земле, решил даже переплыть Днепр, чтобы попасть Гидропарк. Но на другом берегу его все же поймали несколько полицейских. Другие спортсмены пошли тренироваться к жилому комплексу. А кто-то вообще скрывался от копов в кустах.

Больше всего повезло собачникам. Выгул питомца – исключение из правил карантина. Впрочем, и с животными, признаются, нелегко. Двухлетний пес Йоши после прогулки проходит обязательную процедуру дезинфекции:

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"Собака еще пока не дошла до квартиры, мы пшикаем дезинфектором специальным лапки, животик, ну и по поверхности все. Потом ждем минут 10-15 потом только заводим домой и сразу моем лапы и протираем".

А кто-то, чтобы не рисковать, гуляет с собачкой у машины, дальше берет его на руки и садится с ним за руль.

Кстати, чуть ранее стало известно, что задержанный "пловец из Гидропарка" хочет жаловаться в ООН. Киевский студент, которому грозит штраф в 17 тысяч гривен, намерен доказать свою правоту в суде.

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