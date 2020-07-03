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Запуск 4G в метро Киева: мобильный интернет появился еще на восьми станциях

3 июля, 14:29

Наталья Руда Наталья Руда

4G Internet появился на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская"

В столичном метрополитене в пятницу, 3 июля, 4G Internet запустили еще на восьми станциях и в тоннелях между ними. Отметим, что мобильный интернет начали запускать в Киевском метро в марте, тогда он появился на станции "Академгородок".

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, связь 4G заработала с сегодняшнего дня на станциях метро: "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Таким образом, 4G Internet работает на девяти станциях подземки.

Запуск мобильного интернета представлял мэр Киева Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", – заявил городской глава.

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Напомним, что запуск мобильного интернета стал возможен после того, как Киевсовет утвердил соответствующий механизм. Речь идет о решении по оплате за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи и т.д.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в Киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

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Киев интернет метро

Источник: Сегодня

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