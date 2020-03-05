Запуск 4G в метро Киева: на какой станции появился мобильный интернет

В Киеве в четверг, 5 марта, на станции метрополитена "Академгородок" появился 4G Internet.

"С сегодняшнего дня, благодаря объединению усилий мобильных операторов и технического вендора, мобильный интернет будет работать на станции "Академгородок". Операторы на "низком старте", готовы двигаться дальше и запускать связь четвертого поколения на других станциях", – говорится в сообщении lifecell на странице в Facebook.

Для того, чтобы 4G Internet появился на всех станциях подземки, Киеврада должна 12 марта рассмотреть вопрос по оплате за телекомдоступ к объектам коммунальной собственности для выполнения монтажных работ.

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Как сообщает ain.ua, 4G работает как на платформе станции "Академгородок", так и в прилегающих туннелях. Скорость загрузки на станции на момент официального объявления о запуске 4G утром 5 марта доходила до 60-80 Мбит/c download.

Согласно данным Киевской городской государственной администрации, для развертывания 4G на "Академгородке" "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. Но в будущем также намерены задействовать диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.

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Если Киеврада примет решение по тарифам, то весной может состояться старт 4G Internet на станциях "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце 2020 года – начале 2021 года 4G должен появится на всех станциях и тоннелях столичной подземки.

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При этом мы предупреждали, что публичные сети Wi-Fi позволяют мошенникам красть информацию с телефонов и гаджетов украинцев. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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