Запуск 4G в метро Киева: названы первые станции, где появится интернет

Сначала Wi-Fi появится на станциях "Академгородок", "Житомирская" и "Святошин"

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В марте 2020 года запланирован запуск интернета 4G на первых станциях столичного метро. Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов после проведения профильной встречи.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была выдана необходимая техническая документация.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киеврадой решения по плате за телекомдоступ к объектам коммунальной собственности", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Так, весной запланирован старт 4G Internet на станциях: а) "Академгородок", "Житомирская", "Святошин"; б) "Сырец", "Дорогожичи"; в) "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце 2020-начале 2021 – на всех станциях и тоннелях.

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При этом мы предупреждали, что публичные сети Wi-Fi позволяют мошенникам красть информацию с телефонов и гаджетов украинцев. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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