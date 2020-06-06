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В Киеве уже умерли 75 пациентов с COVID-19: столица ставит антирекорды

6 июня, 13:19

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Зафиксировали два летальных случая COVID-19

В Киеве увеличивается количество зараженных коронавирусом. По сравнению с другими городами, заболеваемость в столице выше. Так, за прошлые сутки, 5 июня, заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 людей. 11 из них – медики. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Кличко рассказал, что за сутки зафиксировали два летальных случая. Всего за период эпидемии умерли 75 пациентов. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди тех, у кого болезнь подтвердили за прошедшие сутки:

  • 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет и девочка, которой 10 лет.
  • 38 мужчин от 18 до 82 лет.
  • Трое мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19. Деснянском – 17. Но в Дарницком и Днепровском – по 10 случаев. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это – не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии. Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ", - написал мэр столицы.

Сейчас 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них восемь детей. В то же время выздоровели за сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 июня в стране зафиксировано 26 514 случаев заболевания COVID-19.За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев инфицирования, вчера – 553.

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Также стало известно, когда в Киеве решат вопрос с открытием ресторанов и бассейнов.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев заражение коронавирус

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