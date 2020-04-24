Заразились медсестра и военный: под Киевом коронавирус выявили еще в двух общежитиях

COVID-19 заболели жительница общаги в Петропавловском и мужчина из общежития в Гостомеле

Вслед за Вишневым, где в общежитии коронавирусом заразились 78 человек, опасный вирус обнаружили у жителей еще двух общежитий – в Петропавловском и Гостомеле. В частности, у медсестры и военнослужащего. Об этом в ходе брифинга 24 апреля сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Вододин.

"Также сейчас идет проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены инфицированные коронавирусом. Первое – в Бориспольском районе, село Петропавловское, улица Центральная, 6. Оно принадлежит Вишенковскому сельсовету, в нем проживает инфицированная медработница заведения здравоохранения. С семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом, а всего там 43 жителя. Клинических проявлений не имеют, у всех взяли соответствующие образцы на ПЦР-тесты", – сказал Володин.

Во втором случае речь идет об общежитии на улице Проскуровская, 13 в Гостомеле.

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"Оно блочного типа, комнаты приватизированы жильцами. Болен один из жителей – военнослужащий. Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. Проживает в блоке вместе с двумя членами семьи. Кухня и санузел в семьи отдельные. У членов этой семьи, которая сейчас на самоизоляции, также взяты необходимые анализы", – уточнил Володин.

Закрыты ли общежития на карантин, он не уточнил.

Вместе с тем, по ситуации в общежитии Вишневого он сообщил, что всего на изоляции находятся 239 человек, провели 241 ПЦР-тест, в том числе и двум сотрудникам общежития. Среди же 78 инфицированных двое умерли, четверо на стационаре, 72 – на самоизоляции. Среди самоизолированных у десятерых – клинические признаки, у остальных – бессимптомное течение болезни.

Напомним, всего в Киевской области по состоянию на утро 24 апреля коронавирусом инфицированы еще 54 человека. Всего заразились 505 человек.

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Отметим, что на этой неделе Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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