Зарплаты в Киеве: сколько в среднем получают жители столицы

По сравнению с 2018 годом размер заработной платы в Киеве вырос на 16,5%

Средняя заработная плата в Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, этот показатель выше всеукраинского значения в 1,5 раза (10 500 гривен). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Департамента экономики и инвестиций в отчете о выполнении Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы за 2019 год.

Сообщается, что по сравнению с 2018 годом размер заработной платы в Киеве вырос на 16,5%. Вместе с тем, до 5,7% сократился уровень безработицы и почти до 97 тыс. выросло количество лиц, принятых на вновь созданные рабочие места.

Кроме того, валовой региональный продукт вырос на 3,8%, капитальные инвестиции – на 11,3% и достигли 126,6 млрд грн, что составляет 33,4% общегосударственного объема. По результатам девяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вложили в экономику города Киева 1 124,8 млн долл. Это 67,4% общегосударственного объема.

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В течение 2019 года Киев экспортировал товаров на 12,5 млрд долл. По сравнению с показателем 2018 года, это на 21,9% больше и составляет 25% общегосударственного объема. На 15,1% вырос оборот розничной торговли и достиг 214,2 млрд грн или 19,5% от общего показателя в Украине. Состоялось также замедление индекса инфляции до 3,9%, что ниже среднего значения по Украине на 0,2 процентных пункта.

Вместе с тем, медленный процесс перехода производителей на технические европейские стандарты и высокая стоимость долгосрочного инвестиционного кредитования от коммерческих банков привели к сокращению промышленного производства в столице на 3,4%.

Ранее сообщалось, что в Киеве с начала 2020 года в службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились 4,8 тыс. граждан. За это же время в службу занятости поступила информация о 18 тысячах вакансий от предприятий города.

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