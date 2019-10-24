Заседание Киеврады: кому планируют выделить деньги

Фото: Киеврада

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Сессия Киеврады, несмотря на сомнения, все же открылась: в зале зарегистрировались 74 депутата, а значит – есть кворум, необходимый для принятия решений. 24 октября в планах горсовета – выделить средства на подготовку к отопительному сезону, выплатить зарплаты транспортниками, которым задерживают выплаты, и дать денег на надбавки к зарплатам учителям.

"Нам необходимо принять очень важные для жизнеобеспечения столицы вопрос. Наконец рассмотреть корректировки бюджета города. От которого зависит и выплата зарплат столичным транспортникам, и надбавки педагогам, и средства на жилищно-коммунальное хозяйство – чтобы без сбоев войти в отопительный сезон", – обратился мэр Виталий Кличко к депутатам.

Он отметил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября. Первыми, по заявкам, тепло начнут получать учреждения социальной сферы – больницы, детсады и школы. На полный запуск системы теплоснабжения, по технологии, городу нужно до 10 дней.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время Киевраде необходимо уделить внимание подготовке и принятию бюджета столицы на следующий год.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киевраде хотять создать межфракционное объединение "За новый Киев". Об этом депутаты рассказали в кулуарах Киеврады. Предполагается, что новая депутатская группа будет в опозиции к нынешнему мэру Киева Виталию Кличко. Еще не созданную депутатскую группу уже называют "ЗеКиев".

Напомним, сегодня, 24 октября, мэр Виталий Кличко по инициативе самих депутатов собрал сессию Киеврады.

Предыдущая попытка провести сессию провалилась – на 9-ю сессию Киеврады VIII созыва зарегистрировались 53 депутата, в итоге кворум не собрался и заседание было сорвано. Впрочем, городские депутаты не могут собраться на сессию уже более полгода: городской совет не заседал с мая 2019-го.

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