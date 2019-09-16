Здание столичной мэрии на Крещатике превратят в огромный экран

Архивное фото: facebook.com/KyivLightsFestival

Через две недели, 28 и 29 сентября, в столице состоится третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival. Жителей и гостей столицы снова будут удивлять невероятными шоу и световыми инсталляциями. В этот раз в гигантский экран для конкурса 3D видеомаппинга превратится здание Киевской городской администрации на Крещатике.

"Гостей ждут масштабные 3D-проекции от ведущих медиа-художников мира, световые инсталляции, а также запуск "Луча детских грез" в космос", - сообщают организаторы.

Грандиозное открытие фестиваля запланировано на 20:00 28 сентября у КГГА, посетить его все желающие смогут бесплатно.

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Напомним, в прошлом году открытие фестиваля проходило на Почтовой площади, а главной сценой тогда стало здание Речного вокзала. Посмотреть на удивительные работы там собрались тысячи людей. Световые инсталляции показали в прошлом году и на других локациях: на Андреевском спуске, возле музея истории Украины. Многим запомнилась мультимедийная работа "Возрождение света" с "ожившим" муралом на стене дома на ул. Боричев Ток 33/6-а.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Запорожье провели фестиваль домашней консервации.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходило крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

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