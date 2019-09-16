Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Здание столичной мэрии на Крещатике превратят в огромный экран

16 сентября, 16:27

Наталья Мамчур

В столице пройдет масштабный фестиваль света 

Архивное фото: facebook.com/KyivLightsFestival

Архивное фото: facebook.com/KyivLightsFestival

Через две недели, 28 и 29 сентября, в столице состоится третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival. Жителей и гостей столицы снова будут удивлять невероятными шоу и световыми инсталляциями. В этот раз в гигантский экран для конкурса 3D видеомаппинга превратится здание Киевской городской администрации на Крещатике.

"Гостей ждут масштабные 3D-проекции от ведущих медиа-художников мира, световые инсталляции, а также запуск "Луча детских грез" в космос", - сообщают организаторы.

Грандиозное открытие фестиваля запланировано на 20:00 28 сентября у КГГА, посетить его все желающие смогут бесплатно.

Реклама

Напомним, в прошлом году открытие фестиваля проходило на Почтовой площади, а главной сценой тогда стало здание Речного вокзала. Посмотреть на удивительные работы там собрались тысячи людей. Световые инсталляции показали в прошлом году и на других локациях: на Андреевском спуске, возле музея истории Украины. Многим запомнилась мультимедийная работа "Возрождение света" с "ожившим" муралом на стене дома на ул. Боричев Ток 33/6-а.

В тренде
"Это экологический геноцид": жители сел под Киевом жалуются на смог от подпольного завода

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Запорожье провели фестиваль домашней консервации.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходило крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев фестиваль световое шоу

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходе
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходеДругие новости
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природыДругие новости
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердцеДругие новости
В Киеве закончился пляжный сезон
В Киеве закончился пляжный сезонДругие новости
Врачи
Врачи "Феофании" рассказали о здоровье освобожденных украинцевУкраина

Новости партнеров

Loading...