Зеленая волна: на Софийской площади в Киеве заметили странную елку

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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На Софийской площади в Киеве продолжается демонтаж главной елки страны, которая украшала площадь с 19 декабря. На месте разобранной елки киевляне заметили необычную конструкцию из зеленого материала, которая многих удивила.

Как рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, демонтаж главной елки страны завершат сегодня.

"Праздник не может продолжаться вечно. Демонтаж елки на Софийской площади мы начали вчера, после того как киевляне и гости столицы отгуляли на площади Новый год по-старому стилю. Думаю, так будем поступать и в дальнейшем. Держать ее дольше и тратить огромное количество электроэнергии на иллюминацию нет смысла. До Крещения на улицах города останутся только районные елочки. Ветки от главной елки страны не пропадут. Сегодня мы их передаем коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района. Их сотрудники переработают около тысячи наших веток и елок на мульчу и будут использовать для посыпки деревьев в городских парках в центре Киева", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

По его словам, странная конструкция на основе главной елки на Софийской площади – это уже подготовка к следующему году.

"За ночь мы переставили новогодние домики на Софийской площади, так, как они будут стоять в следующем году. Мы моделируем разные варианты на будущее. Также моделируем елку 2021 года. Зеленая конструкция, которая удивила киевлян, – это и есть наша задумка на следующий год. Конструкторы и инженеры моделируют ту задумку, которую мы планируем осуществить в следующем году. Эти конструкции из искусственного материала, мы разберем их уже завтра. Пока все секреты вам не расскажу. Мы изучим нашу задумку и будем решать, удастся ли воплотить задуманное в реальность или нет. Нам нужно держать марку, чтобы остаться в пятерке лучших елок Европы, куда внесли нашу елочку в этом году. Мы кстати, обогнали по красоте многие города, например, Париж. Если сравнивать с прошлым годом, то главную елку на Софийской площади посетило на 27-30% людей больше, чем в прошлом году", – рассказал нам Игорь Добруцкий.

Стоит отметить, что киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Высота главной елки Украины была более 20 метров. Ее украшали около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцали в свете иллюминации – на этот раз ее заказывали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд. "Охраняли" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

На Софийской площади также были развернуты четыре "королевства" со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсировал специальный рождественский экспресс.

Как известно, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве стартовало 14 декабря.

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