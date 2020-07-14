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Зеленский одобрил передачу здания завода "Антонов" Высшему антикоррупционному суду

14 июля, 19:23

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Суд получил корпус на проспекте Победы

Высший антикоррупционный суд получил одно из зданий ГП "Антонов", которое находится на проспекте Победы, 41. Соответствующий закон подписал 14 июля президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на официальном сайте главы государства.

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Согласно документу, здание под литерой "А" предается в рамках реструктуризации задолженности ГП "Антонов" по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

"Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКСУ здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом", – отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Отметим, недавно на заводе "Антонов" сменилось руководство. После того, как "Укроборонпром" повторно уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца, глава концерна Айварас Абромавичус своим приказом назначил президентом "Антонова" Александра Лося.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонова" уже давно жалуются на нехватку рабочих рук:

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Киев передача Антонов здание Владимир Зеленский антикоррупционный суд

Источник: Сегодня

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