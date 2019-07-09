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Зеленский уволил глав трех районов в Киеве

9 июля, 17:51

Зеленский уволил в Киеве трех крупных чиновников

Фото: president.gov.ua

В столице – глобальные кадровые "чистки". Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей трех районных администраций Киева. Документы опубликованы 9 июля на сайте главы государства. Причина – окончание сроков полномочий предыдущего президента.

Так, должности лишился глава Соломенской РГА Игорь Довбань. Он, отметим, управлял районом совсем недолго, с ноября 2018 года.

Также уволен глава Святошинской райадминистрации Владимир Каретко, который был назначен на должность в 2016 году.

Подписан указ и об увольнении Александра Настасенко, руководителя Голосеевской районной администрации. Он вообще проработал всего полгода, был назначен в феврале 2019-го.

О новых назначениях на освободившиеся должности пока у президента не сообщают.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, где живут, на чем ездят и сколько получают главы районов Киева.

Напомним, главные "лица" Киеврады жили в прошлом году небедно. Многие главы фракций хорошо зарабатывали, но и прилично тратили Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Тем временем, социологи выяснили, к кому тянется избиратель.


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Тег Киев, Зеленский, уволил, рга

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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