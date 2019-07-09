Зеленский уволил глав трех районов в Киеве
Зеленский уволил в Киеве трех крупных чиновников
В столице – глобальные кадровые "чистки". Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей трех районных администраций Киева. Документы опубликованы 9 июля на сайте главы государства. Причина – окончание сроков полномочий предыдущего президента.
Так, должности лишился глава Соломенской РГА Игорь Довбань. Он, отметим, управлял районом совсем недолго, с ноября 2018 года.
Также уволен глава Святошинской райадминистрации Владимир Каретко, который был назначен на должность в 2016 году.
Подписан указ и об увольнении Александра Настасенко, руководителя Голосеевской районной администрации. Он вообще проработал всего полгода, был назначен в феврале 2019-го.
О новых назначениях на освободившиеся должности пока у президента не сообщают.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, где живут, на чем ездят и сколько получают главы районов Киева.
Напомним, главные "лица" Киеврады жили в прошлом году небедно. Многие главы фракций хорошо зарабатывали, но и прилично тратили. Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.
Тем временем, социологи выяснили, к кому тянется избиратель.
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