Жара не уходит: в Киеве прогнозируют до +32 градусов

Не менее жарко будет и в Киевской области

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в пятницу, 14 июня, сохранится жаркая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +30...+32 градусов, ночью будет до +18...+20 градусов.

В Киевской области также не ожидается погодных изменений.

В Чернобыле днем до +30...+32, ночью +18...+20 градусов, в Тетереве +31...+33 градуса, +17...+19 ночью, в Вышгороде до +31 градуса днем, до +20 ночью, в Борисполе днем до +32 днем, до +19 ночью, в Барышевке до +32 градуса днем и до +19 ночью, в Яготине днем до +31 градуса днем и до +20 ночью.

В Фастове также будет +29...+31 градус днем, а ночью до +20 градусов.

В Белой Церкве днем до +30...+32 градусов, ночью +18...+20 градусов, в Мироновке +30...+32 градуса днем и до +20 ночью.

Ранее, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса.

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":

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