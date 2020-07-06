Жара спадет и пойдут дожди: как изменится погода в Киеве

Уже со среды в столице станет прохладнее

На этой неделе в Киеве спадет жара и пройдут дожди. При этом снижение температуры синоптики прогнозируют и по Украине.

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Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в понедельник, 6 июля, в столице температура воздуха поднимется днем до 30...+32 градусов, будет сухо и ясно. При этом в Тетереве, Мироновке и Борисполе прогнозируют до +32...+34 градусов, а в Чернобыле, Барышевке, Яготине, Фастове ожидается до +31...+33 градусов.

Во вторник, 7 июля, столицу и область накроют грозы, однако температура воздуха существенно не изменится. В Киеве ожидается до +28...+30 градусов, ночью будет +19...+21 градус.

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В среду, 8 июля, дневная температура в Киеве снизится до +21...+23 градусов, ночью прогнозируют до +16...+18 градусов. Жара спадет также и в Киевской области. Кроме того, в столице и регионе обещают дожди.

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В четверг, 9 июля, дожди отступят, температура воздуха в столице днем будет до +23...+25 градусов, ночью ожидается до +13...+15 градусов. Такая же погода будет и в области.

В пятницу, 10 июля, в столице и Киевской области не обещают дождей, температура днем будет до +23...+25 градусов, ночью – до +13...+15 градусов.

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Напомним, что на минувших выходных в Черкассах за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. Так, улицы города оказались подтоплены. Стихия также наделала немало беды и в Черкасской области:

Также новости "Сегодня" писали, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

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