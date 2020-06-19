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Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов

19 июня, 18:39

Александр Марущак Александр Марущак

При летнем зное вирус на открытом воздухе не передается

Ситуация с коронавирусом в Киеве по-прежнему стабильная – без особых изменений. Как рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, пока не наблюдается ни повышения, ни уменьшения количества инфицированных. В тоже время, там отмечают, что жаркая погода мешает распространению инфекции на открытом воздухе.

"Жаркая погода, которая сейчас стоит в Киеве, способствует улучшению эпидемиологической ситуации. Вирус не передается на открытом воздухе, а только в закрытых помещениях. На открытом воздухе в парках, скверах и пляжах данный возбудитель не передается при температуре выше +18 градусов", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, очень высокий риск распространения возбудителя именно в закрытых помещениях – в офисах и школах, а также на предприятиях, где собирается много людей.

"В закрытых помещения нужно проводить максимальные профилактические мероприятия – соблюдение масочного режима, безопасной дистанции, дезинфекция и регулярное проветривание помещений", – добавляет Олег Рубан.

Ранее в коммунальном предприятии "Киевпастранс" у двух людей обнаружили коронавирус. Это – сотрудники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

Также сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства.

Также смотрите, соблюдают ли киевляне карантин:

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Киев карантин киевляне коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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