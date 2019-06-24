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Жара в Киеве: что происходит на популярных пляжах Гидропарка (фото)

24 июня, 15:33

"Сегодня" проинспектировали популярные пляжи, зоны отдыха у воды переполнены людьми

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Пляжный сезон в Киеве в самом разгаре. Из-за адской жары, которая держится в столице вот уже несколько недель, зоны отдыха у воды переполнены людьми. Причем как официальные, так и стихийные. "Сегодня" проинспектировали популярные пляжи в Гидропарке.

Один из самых современных и больших — "Венеция" возле Венецианского моста, где в прошлом году провели серьезную реконструкцию. Здесь есть много кабинок для переодевания, душевые, приличный туалет, питьевые фонтанчики, доска с данными о температуре воздуха и воды, довольно чистый песок. За 60 грн можно взять напрокат шезлонг. В принципе, все необходимое для отдыха есть, разве что тени мало. Людей — тьма тьмущая. Несколько лайфгардов на специальных вышках на берегу следят за безопасностью. При нас один из них сделал замечание курящему мужчине, чтобы загасил сигарету.

"И не забудьте бычок положить себе в карман, а не в песок", — через громкоговоритель обратился спасатель к нарушителю. Правда, некоторые курильщики таки остаются незамеченными. Закрывают в этом году глаза и на то, что многие в открытую пьют пиво. Урны вдоль пляжа чистые, мусор из них не вываливается. А вот чуть дальше, возле знаменитой качалки, большой бак завален мусорными пакетами, не мешало бы и вывезти.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Впрочем, не исключено, что это делают по вечерам. Обратили мы внимание и на то, что зеленая зона здесь превратилась в парковку — доступ для авто в эту часть Гидропарка свободен, и движение очень интенсивное.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

По другую сторону моста — "Детский" пляж. Здесь несколько лайфгардов наблюдают не только с берега, но и плавают на досках вдоль буйков. На страже и сотрудница медпункта: он расположился в деревянном домике среди роз и винограда. Она говорит, что обращаются к ней за помощью очень часто.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

"По 19—20 человек в день приходят, особенно после обеда. В этом году намного больше отдыхающих. Конечно, жара лучше переносится у воды. Но люди забывают надевать панамки, дети бегают без головных уборов, перегреваются", — говорит женщина.

На "Детском", увы, спасатели тоже не гоняют любителей выпить пива. А ведь вокруг много детей.

Также киевляне заметили, что в этом году на официальных пляжах не всегда вывешивают информационные флаги о безопасности купания.

Напомним, красный цвет флага обозначал, что купаться категорически запрещено, желтый — что не рекомендовано, а зеленый — что все в порядке. Правда, в Гидропарке вчера такие были: все желтые. В КП "Плесо" признают, что работу системы флагов усовершенствуют.

"Дело в том, что специалисты "Киевского лабораторного центра" берут воду каждую неделю на анализ, а делают его в течение пяти дней. Показатели за этот срок могут тысячу раз поменяться. То есть данные получаются не совсем корректными. Мы делаем и свои анализы, в течение суток. Сейчас думаем, как добиться, чтобы вся информация была актуальной", — поясняют в "Плесо".

Кстати, по последним данным лабораторного центра, опубликованным на прошлой неделе, на большинстве официальных пляжей обнаружили превышение индекса кишечной палочки. Не соответствовала саннормам и вода в питьевых фонтанчиках. Свежие данные должны быть оглашены в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что минувшие выходные в столице были горячими. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за два дня было установлено сразу три температурных рекорда.  

Также в связи с повышением температуры воздуха в столице ограничили движение фур. В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

Тем временем медики советуют чаще пить воду в жару и отказаться от походов в солярий.


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Тег Киев, пляж, жара

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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