Жара в Киеве обновила 140-летний температурный рекорд

После двух температурных рекордов жара в Киеве продолжает обновлять максимумы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 11 июня в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 °С.

Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, ведь ее температура не опустилась ниже 21,7 °С. Предыдущее рекордное значение +21,4 °С 2010 года превышено на 0,3 °С.

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Специалисты отмечают, что за два дня установлено четыре температурные рекорды, то есть хоть лето и запоздало, но еще успеет киевлян измучить жарой.

Отметим, что среднесуточная температура воздуха 4 июня была +13,6 °С, что стало последним день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля, – в целом 116 дней. В Центре геофизической обсерватории напомнили, что позднее всего лето приходило в Киев за 140 лет наблюдений 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

Непогода в конце весны наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

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