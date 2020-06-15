Жара в Киеве снова побила рекорд, а температура воды в Днепре превысила 20 градусов

После четырех температурных рекордов температура воздуха в Киеве снова обновила максимумы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9 °С, что на 0,1 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10 °С.

Также температура воды в Днепре в столице превысила 20 градусов. По данным наблюдений гидрологической станции, 13 июня среднесуточная температура воды в Днепре достигла +20,8 °С. Это впервые произошло на 9-й день после наступления метеорологического лета. Средняя многолетняя дата перехода температуры воды через отметку в +20 °С – 5 июня.

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Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

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